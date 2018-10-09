Evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi

Mersin'de evinde ölü olarak bulunan Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi için tören düzenlendi.

Mersin'de evinde ölü olarak bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Beril Dönmez (37) için fakülte önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Yaşar, Prof. Dr. Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Genel Sekreter Vedat Güngör, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile aile yakınları katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Birdir, "Ailesi, fakültemiz, üniversitemiz ve turizm akademik camiası için çok büyük bir kayıp. Bugün bir vedamız var. Bir kardeşimizi, çocuğumuzu, bir ferdimizi kaybettik. Ama fakültemizin her köşesinde, her anımızda bizimle olmaya devam edecek. Başta ailesi olmak üzere hepimize sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Burada duaların okunmasının ardından Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Dönmez'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Genç öğretim görevlisinin ölüm nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

"Arkadaşları fark etti"

Dün meydana gelen olayda kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi 3225 Sokak üzerindeki Viport 2 Sitesi B Blok 1. kattaki evinde yalnız yaşayan Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze aracıyla Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Dönmez'in cansız bedeni, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna nakledildi.