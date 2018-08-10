Evine giren yılan beslediği kuşu yedi

Mersin’in Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi’nde Sait Kaplan’ın evine giren bir yılan, muhabbet kuşlarının bulunduğu kafese girerek, kuşların birini yedi, diğerini de öldürdü. Yem vermek için kuşlarının yanına giden Kaplan, yılanı kafeste görünce şok oldu. Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre boyunda olan yılanı kafesten çıkartarak etkisiz hale getirdi.

Yılanın kafeste bulunan 2 muhabbet kuşundan birini yediği, diğerini ise öldürdüğü öğrenildi.