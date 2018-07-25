Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 09:20

Evini kenevir serasına dönüştürdü

Mersin’de evini kenevir serasına dönüştüren bir kişi gözaltına alındı.

Evini kenevir serasına dönüştürdü

25 Temmuz 2018 09:20


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın kendi evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramada, saksılara ekilmiş halde 103 kök kenevir, 1 kilo 100 gram esrar, 6 küçük bidon kenevirleri yetiştirmede kullanılan kimyasal sıvı, 2 adet güç kaynağı, 2 adet floresan ele geçirdi.


Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç