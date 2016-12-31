Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 10:53

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

31 Aralık 2016 10:53

Toros dağlarına yağan kar nedeniyle 8 gündür bulundukları yerlerde mahsur kalan yörükler, dozer yardımıyla yol açan Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mersin’in Silifke ilçesi Cılbayır Mahallesi Bedirellez mevkiinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ulaşım sağlanamadığı için evlerinde mahsur kalan yörükler, kar nedeniyle hayvanlarını da otlatamadı. Bedirellez mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 8 gündür mahsur kalan yörükler Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istedi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 9 ailenin yaşadığı bölgeye yol açarak ulaşımı sağladı.
Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını ve yemleri bittiği için de hayvanlarına hiçbir yiyecek veremediklerini söyleyen Kerim Gölgeli, "Hayatımızda hiç görmediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bulunduğumuz bölgeye 1-1,5 metre kar yağdı. Traktörlerimiz ve araçlarımız olduğu halde yollar kapandığı için hiçbir yere gidemedik. Hayvanlarımıza yem getiremedik" dedi.
Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istediğini söyleyen Gölgeli, "Biri bebek, iki çocuğum ve eşimle evde mahsur kaldık. Bizim gibi hayvanlarımız da mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8-9 gündür hayvanlarımızı otlatamadık. Elimizdeki mevcut yemle hayvanları beslemeye çalıştık. Yem de bitince hayvanlarımıza yedirebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bulunduğumuz alandan Gökbelen Mahallesine 3 saatlik bir yürüyüşle ulaşarak yardım istedim. Sağ olsunlar talebimizi geri çevirmediler ve Gökbelen Mahallesinden Bedirellez mevkiine kadar yollarımızı açtılar. Arabalar gidemese bile en azından traktörle ulaşımımızı sağlayıp, hayvanlarımıza yem getirebileceğiz" dedi.
Kurtarma ve yol açma çalışmasına katılan Silifke Orman İşletme Müdürü Mustafa Aslan, "Yörüklerimiz yollarının açılması için bizlerden yardım istediler. Bizler de Mersin Valiliğimiz ve Silifke Kaymakamlığımızın koordinesinde Yörüklerimize cevap verdik. Yaklaşık 4-5 saatlik çalışma ile ailelere ulaştık" ifadelerini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç