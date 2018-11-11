Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen adresleri ve şahısları izlemeye alan ekipler, eylem hazırlığında olan şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fas uyruklu 1 kişi tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.