Eyüphan Eyüboğlu, yeniden Tarsus İdman Yurdu Başkanı oldu

Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nun olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda da Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanlığını yapan ve yeni dönemde de bu göreve talip olan Eyüphan Eyüboğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Nikah Salonu’nda yapılan olağan genel kurula 165 delege katıldı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ve kulüp üyelerinin katıldığı kongre salonuna, delege olmayan hiç kimse alınmadı.

Oldukça sıkı güvenlik önleminin alındığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı’nı Cumali Yağcı’nın yaptığı olağan kongrede gündem maddeleri tek tek görüşülerek ibra edildi.

Olağan genel kurul toplantısında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Tarsus İdman Yurdu, her kesimden insanımızı bir araya getiren hepimizin ortak değeridir. Tarsus İdman Yurdu yeri geldiğinde hepimizin sevinç kaynağı, yeri geldiğinde de hepimizin de üzüntü kaynağıdır. Biz sayın Burhanettin Kocamaz döneminden başlamak üzere Tarsus İdman Yurdu’nda siyaset yapılmasına izin vermedik. Çünkü bu kulüp, Tarsus’ta yaşayan herkesin ortak paydasıdır. Biz belediye olarak her zaman kulübümüze destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Geride kalan dönemde görev yapan yönetime, futbolculara, teknik kadroya; kısacası herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan seçimde Eyüphan Eyüpoğlu 148 oy alarak başkanlığa seçilirken diğer aday Cem Kavalcı ise 17 oy aldı.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanlığı’na yeniden seçilen Eyüphan Eyüboğlu’da, olağan kongrenin camiaya hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Eyüboğlu, “İlimizin tek profesyonel takımı olan Tarsus İdman Yurdu’na hepimizin sahip çıkması, destek olması gerekmektedir. 1923 yılında kurulmuş kulübümüz bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecektir. Kulübümüzün daha üst liglerde olması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Eyüphan Eyüboğlu başkanlığında oluşan Tarsus İdman Yurdu Kulübü yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Onur Bilgen, Fatih Mehmet Yıldırım, Volkan Topal, Mahmut Şahin, Emre Geçim, Yemliha Yıldırım, Olcay Başer, Hakan Canan Can, Özkan Arıdağ, Savaş Dalkürek, Ramazan Bozdağ, Ramazan Alıcı, Mehmet Ali Tanışık, Ziya Kenger