Fabrika yöneticilerine ‘stresle mücadele’ semineri

Bozkurt, stresi ve kaynağını ‘yok’ saymanın yanlış olduğunu vurguladı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Klinik Psikolog Seçil Bozkurt, Çukurova Kağıt ve Ambalaj firmasının tesislerinde çalışan orta ve üst kademe yöneticilere ‘stres ve stresle baş etme’ konulu bir seminer verdi. Bozkurt, “Stresle baş etmek için öncelikle, günlük hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Stresi ve buna yol açan etkenleri ‘yok’ saymak, stresin artarak devamlılığını sürdürmesine neden oluyor” dedi.

Kaldıramıyorsam korunmalıyım

Seçil Bozkurt, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların hayatının, iş hayatının yoğunluğu, trafik sıkışıklığı, güvenlik kaygısı ve geçim sıkıntısı gibi rutinleşmiş stres kaynaklarıyla çevrili olduğunu kaydetti. Bunların birçoğunun ortadan kaldırılmasının neredeyse imkansız olduğunu belirten Bozkurt, “Bu gerçeklerin ve yol açtıkları stresin varlığını kabul etmek, stresle baş etmenin en önemli ayağını oluşturuyor. Kabullenmenin ardından ‘Stres kaynağını ortadan kaldıramıyorsam, kendimi koruma yöntemi geliştirmeliyim’ düşüncesiyle hareket etmek gerekiyor” diye konuştu.

Stres yavaşlatır

Klinik Psikolog Seçil Bozkurt, şöyle devam etti:

“Strese yol açan durumları ortadan kaldıramıyorsak, yakınmak ya da şikayet etmek yerine, yaşamımızı daha kaliteli hale getirmek amacıyla bakış açımızı değiştirmemiz mümkün. Stresle baş etmede ‘düşünce değiştirme’ tekniklerinin önemli ve uzun vadeli etkileri vardır. Örneğin zamanında bitmesi gereken bir iş varsa ve siz bu yüzden strese girerseniz kendinize ‘Bu sıkıntı beni yavaşlatıyor. İşim daha da gecikiyor’ diyebilirsiniz. Sonuçta strese girseniz de o iş bitiyor ama siz yıpranmış oluyorsunuz. Strese girmeden bitirdiğinizde ise yıpranmıyor, çalışma şevkinizi kaybetmiyorsunuz.”

Semineri Çukurova Ambalaj ve Kağıt Genel Müdürü Ahmet Erdeniz ile Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu da izledi.