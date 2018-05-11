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11 Mayıs 2018 13:27

Farkındalık için yürüdüler

Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü‘ne bağlı çocuklar, kurum personelleriyle birlikte ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Farkındalık için yürüdüler

11 Mayıs 2018 13:27


Belediye bandosu eşliğinde Ulu Camii önünden Cumhuriyet Alanına kadar yürüyen katılımcılar, burada ellerindeki balonları uçurdular. Ayrıca ’ekranla değil akranla büyüsün çocuklar’ kampanyası kapsamında Mersin Çocuk Hakları Komitesi çocukları, çeşitli döviz ve pankartlarla gösteride bulundular.


Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, bakanlık olarak engelli, yaşlı, çocuk ve kadın olmak üzere toplumun her kesimine yönelik hizmet yürüttüklerini belirterek, engelli haftası nedeniyle kamuoyu duyarlılığı oluşturmak için kortej yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Topkaya, “Engellilerimiz bizim için değerlidir. Amacımız onların toplumla bütünleşmesini sağlamak ve kurum olarak onları kucaklamaktır. Engelliler haftası nedeniyle Mersin’deki engelli bakım ve rehabilitasyon merkezilerimizce, müdürlüğümüz başta olmak üzere hafta boyunca gezi, piknik, yemek, futbol maçı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu nedenle destek veren katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.




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