’si düzenlenen Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve büyüleyici sesiyle Serenad Bağcan, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

’8.Soli Güneş Festivali’nin coşkusu ikinci gününde de devam etti. Gün içerisinde binlerce Mersinlinin ziyaret ettiği proje pazarı ve gündüz etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festivalde, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün stantları ikinci günde de büyük ilgi gördü.

Festivalin etkinlik bölümünde ise birbirinden güzel müzik ve dans gösterileri katılımcılara doyumsuz bir gün yaşattı. Mezitli Belediyesi Zumba gösterisi, Bubble şov, Optimum Dance Stüdyo Vals-Cha Cha Cha, Ali Özel Ritim Grubu, Mezitli Belediyesi Çocuk Zumba gösterisi, ilizyon, kukla gösterisi, Sokak Antrenmanları Grubu Akrobasi gösterisi, Mezitli Kent Konseyi Folklor gösterisi, D£S Vals gösterisi ziyaretçilerin dolu dolu bir festival yaşamalarını sağladı.

Festival alanında fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar sürpriz hediyeler kazandı. Soli Pompeiopolis sütunlarının güneyinde gün boyu devam eden etkinliklerde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ise en çok ziyaret edilen mekanlar olarak dikkat çekti.

Fazıl Say ve Serenad Bağcan ikilisi büyüledi

Festivalin ikinci gününde sahne alan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve büyüleyici sesiyle Serenat Bağcan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Soli Pompeipolis Antik Kenti’ndeki konserde, sanatçı Serenad Bağcan, Fazıl Say tarafından bestelenen Nazım Hikmet Ran, Can Yücel, Turgut Uyar, Metin Atıok gibi şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Sanatçı Fazıl Say, ay ışığı altında binlerce seyircinin izlediği harika bir ortamda bestelerini çalmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Benim için de unutulmaz bir gün oldu. Düşünen ve bu ortamı hazırlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Binlerce sanatseverin izlediği konserde, Fazıl Say ve Serenad Bağcan’a Soli Pompiopolis Sütunlarının resmedildiği gravür hediye eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bugün tarihi kent Mezitli’de dünya devi sanatçımız Fazıl Say’ı ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu paylaşıyorum. Zor bir donemden geçiyoruz. Fakat hiç bir zaman geleceğe, aydınlığa dair umudumuzu yitirmeyeceğiz. Sanat, bu noktada bir arada durabilmemiz için kenetlenmemiz için huzur bulmamız için en önemli araç" diye konuştu.