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09 Haziran 2018 09:03

Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları kep fırlattı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan 476 öğrenci, kep fırlattı.

Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları kep fırlattı

09 Haziran 2018 09:03


MEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu’nda, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Murat Gizir, "Temel bilimlerin hemen her alanlarındaki bölüm ve alanlarıyla 4 yıl boyunca öğrencilerimizi yetiştirdik. Hocalarımız öğrencilerimizin bilgiyi nasıl kullanacakları öğrettiler" dedi.


Mezunlar adına konuşma yapan öğrenci temsilcisi Fatma Adalet Şahin ise "Bizler Fen-Edebiyat Fakültesi olarak her renkten insanlarla donatılmış kocaman bir aileyiz. Hiç birimiz buraya geldiğimiz gibi değiliz, hepimiz değiştik. Her birimiz diğerinin rengine karıştı ve daha güzel renkler meydana getirdi. Artık mezun olduk gidiyoruz. Bir yanda ödevlerin, sınavların bitmiş olmasının getirdiği dayanılmaz hafiflik. Bir yandan okulumuzdan ayrılmanın verdiği hüzünle birlikte oluşan stresin beraberliği bizi yoruyor" ifadelerini kullandı.


Tören, mezun olan öğrencilerin temsili diplomalarını alması ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.




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