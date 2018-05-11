Fenerbahçe’nin rakibi Yakın Doğu Üniversitesi

com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi’ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12’lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı. Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Murat Ciner xx, Tahsin Kuzu xx

Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş x 2, Bahar Yapar x 5, Erlana Lanay Larkins x 7, Emel Ecem Güler xxx 15, Melis Talay xx 10, Gökşen Fitih x 1,Diamond Danae Aziza De Shields xxx 15, Alina Lagupova xx 11

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut x 9, Cansu Köksal x 2, Bahar Çağlar x 4, Kuanitra Holingsvorth x 8, Jantel Lavender xxx 16, Sandrine Beatrice Grude x 8, Kayla Renae Mc Bride xxx 20, Courtney Mchelle Vandersloot x 9

1. Periyot: 14-20 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 36-38 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 59-57 (Çukurova Basketbol lehine)