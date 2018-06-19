Feray’ın katil zanlısı polise tahliye yok

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık polis memuru Fatih Burak A., maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Ayrıca duruşmaya Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman ile Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da katıldı. Maktul Feray Şahin’in avukatı Özgür Akdağ, "Rapora bir diyeceğimiz yok. Bilakis bizim daha önceki savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Söz konusu atışın uzak mesafeden atış olduğu, 45 santim ve ötesi bir mesafeden atış yapıldığı anlamına gelmektedir. Buda sanığın silahı kurtarmak için hareket ettiği yönündeki savunmasını çürütmektedir. Ayrıca maktulenin yapılan tırnak arası incelemesinde sanığa ait DNA bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın savunmalarında maktule ile herhangi bir fiziki temastan bahsedilmediği halde tırnak arasında DNA bulunması savunmasını çürütmüştür. Sanığın cinsel amaçlı eylemini gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Sanığa ayrıca cinsel saldırı yönünde ek savunma verilerek yada ek iddianame düzeltilmesi talep ederiz" dedi.

Avukat Okan Şahin ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Avukat Sevim Küçük de gelen rapora diyecek bir şeylerinin olmadığını kaydederek, "Sanığın savunmaları çürümüştür. Meslektaşımın beyanlarına katılıyorum. Bizim daha önceki iddialarımızı adli tıp kurumu raporu teyit etmektedir. Sanığın Feray’a cinsel içerikli niyeti üzerine reddedilmesi üzerine büyük ihtimalle tırnak arasında sanığın DNA’sı çıkması kendisini korumak amacıyla hareket ettiğine işarettir. Ayırca sanık üzerinde herhangi bir tıbbi inceleme yapılmadan veya alkol testi yapılmamıştır. Bu hususta herhangibir rapor da alınmamıştır. Sanığın hem cinsel saldırı suçundan hemde adam öldürme suçundan mahkum edilmesini, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kulandı.

Sanık polisin avukatı da raporda aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Her ne kadar adli tıp kurumu raporunda uzak mesafeli atış şeklinde rapor gelmişse de doktrinde ve tıp uzmanlarınca uzak atış mesafesinin 30-45 santim arasında başladıkları konusunda muhtelif görüşler vardır ancak en iyi ihtimalle 45 santimlik mesafeden atıldığı kabul edilse de kesinlikle bu durum müvekkilimizin beyanlarını çürütmüş değildir. Müvekkilimizin kasten maktuleyi öldürdüğüne dair dosyada samut, kesin delil mevcut değildir. Hep faraziler üzerinden gidilmektedir. Müvekkilim kendisinin özel harekat timinde çalışıyor olması nedeniyle bu şekilde ithamı doğru değildir. Sırf onun özel harekat polisi olarak çalışıyor olması delilleri karattığı anlamına gelmez. Müvekkilimin adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanmasını ve tahliyesini talep ederiz" dedi.

İddia makamı da mütalaasını hazırlamak için süre talep ederken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adli tıp raporunda Feray’ın uzaktan vurulduğu ortaya çıkmıştı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde 19 Eylül’de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, evinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, olay yerine giden polis ekiplerince evde gözaltına alınan İstanbul kadrosunda görevli polis memuru Fatih Burak A., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. O günden bugüne kadar tutuklu bulunan sanık, bugünde tahliyesini istedi ancak mahkeme heyeti ise reddetti. Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan da olayla ilgili rapor geldi. Raporda üniversite öğrencisi Feray’ın cinayete kurban gittiği kesinleşti. Tutuklu yargılanan polis memurunun genç kızı uzaktan vurduğu ortaya çıktı.