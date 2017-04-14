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14 Nisan 2017 12:13

FETÖ’nün ablaları adliyeye sevk edildi

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan il ablası ile örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullandıkları iddia edilen 25 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün ablaları adliyeye sevk edildi

14 Nisan 2017 12:13


15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kadın yapılanması ve gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Başsavcılık, örgütün il ablası olarak görev yapan A.A. ile birlikte 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda örgütün il ablası A.A. ile ByLock kullandığı belirlenen F.G., C.T., Ç.S., A.A., E.Y., H.D., H.K., N.C., R.E., R.G., S.G., S.D., Ü.D., U.B., C.T., R.B., S.A., S.Y., A.T.Ö., D.A., M.A.G, L.T, İ.T. ve F.E.’yi gözaltına aldı. Bugün emniyetteki sorguları tamamlanan 7’si kadın 26 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, dün akşam gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullandığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Şahsın 16 Nisan’da yapılacak referandumda merkez Toroslar ilçesinde HDP’nin asil üyesi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Şahsın emniyette ifadesinin alınması sürüyor.




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