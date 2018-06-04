Filipinler Başkonsolosu’ndan Mersin’e ’kardeş şehir’ önerisi

Başkonsolosu Mersin’de ağırlamaktan dolayı son derece memnun oldukları ifade eden Kocamaz, Pingol’e Mersin hakkında genel bilgiler verdi. Kardeş şehir olma prosedürlerinin değiştiğinden ve kardeş şehir olmak için gerekli kriterlerden bahseden Kocamaz, “Sizleri Mersin’de görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Mersin ile kardeş şehir olma isteğiniz dolayısıyla mutlaka kent ile ilgili genel bilginiz vardır. Bildiğiniz gibi önceden Belediye Meclis kararı ile kardeşlik ilişkileri kurulabiliyordu. Ancak bir dönem bu kardeş şehir ilişkilerinde biraz aşırıya kaçıldı. Bundan dolayı bakanlık bu işi disipline etti. Şu anda bu tür talepler direk Dışişleri Bakanlığı’ndan bize yazılıyor. Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazarak kardeş şehir olmak istediğinizi iletiyorsunuz. Onlar da bize iletiyor. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Mecliste bir karar alıp, sonra tekrar bakanlığa gönderiyoruz. Resmi prosedür bu şekilde ilerliyor. Türkiye’de tüm kardeş şehirler kayıt altına alınıyor. Bu daha sağlıklı ve devletinde kontrolünde gerçekleştiği için ilişkiler daha hızlı gelişiyor. Kardeş şehir olmak bence güzel ama bunun içinin doldurulması lazım. Sadece kağıt üzerinde kalmamalı” dedi.

Karşılıklı kültür alışverişinin kardeş şehirler için en önemli unsur olduğunu ve yanında ticaretin de en önemli etkenlerden olduğunu vurgulayan Kocamaz, “Bunun yanında bu işin en önemli tarafı da kardeş şehir ilişkilerinin ticaretle taçlanması. O zaman daha kalıcı bir kurumsallaşma gerçekleşiyor. Bu sadece belediyeler arası değil sivil toplum kuruluşları ve ticaret odaları arasında da bu tür faaliyetlerin sürdürülmesiyle ancak yaşayabilir. Dışişleri Bakanlığı bu ilişkileri kurarken bu şehirlerin benzer özellikleri olmasına öncelik veriyor. Ortak özellikler olduğu zaman bu ilişkiler daha sağlıklı ilerliyor” şeklinde konuştu.

Kardeş şehir olmak isteyen iki şehrin sahip olması gereken ortak kriterleri de sıralayan Kocamaz, “Biz Mersin’i turizme açmayı planlıyoruz. Şu anda turizm bölgesi ilan edilmiş sekiz yerimiz var. Bu bölge geçmişi en az 12 bin yıl öncesine dayanan kadim bir kültüre sahip. Sahip olduğu limanı, tarımı ve turizm potansiyeli ile önemli bir şehir. Bu bölgeye Türkiye’nin en uzun ikinci pistine sahip havaalanı yapılıyor. Dolayısıyla bu bölgede yetişen ürünlerin gerek hava yolu, gerek kara yolu, gerekse deniz yolu ile dünyanın değişik bölgelerine ulaşımı çok daha kolay olacak. Mersin Türkiye’nin en stratejik ve konum olarak önemli şehri. Kardeş ilişki kurulması yolunda tüm bu kriterler masaya yatırılır ve gerekli işlemler yapılır” diye konuştu.

"Filipinliler Türkiye’yi keşfetmeye başladı”

Başkonsolos Enrigue Voltaire Pingol ise Filipinler ile Türkiye’nin 70 yıla dayanan bir dostluk ilişkileri olduğunu ve bu ilişkileri devam ettirmek istediklerini ifade ederek, "2 aydır Türkiye’deyim. Sizi ziyaret edip, tanımaktan son derece memnunum. Mersin’de yaşayan Filipinli vatandaşlara olan ilginiz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl Filipinler ve Türkiye’nin dostluk ilişkilerinin başlamasının 70. yıl dönümü. 70. yıl dönümünü güzel bir şekilde kutlamak istiyoruz. Umuyorum ki halklarımızı birbirlerine yakınlaştırabiliriz. Filipinlerle Türkiye’nin ilişkileri her geçen gün daha artıyor. Mala’dan İstanbul’a direk uçuşlar da başladı. Filipinliler Türkiye’yi keşfetmeye başladı. Türkiye’de de çalışmakta olan birçok Filipinli var. Bölgeniz, iki ülkenin ve iki ülke halkının ilişkileri bizim için çok önemli. Adana ve Mersin’de Filipinlilerin sayısının artmakta olduğunu, onların iyi ağırlanmakta olduğunu gördük ve bunun için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Filipinler ve Davao hakkında Kocamaz’a genel bilgiler veren Pingol, “Biz Davao ile Mersin’in kardeş şehir olmalarını diliyoruz. Birlikte çalışmalarımız sonucunda her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Türkiye ile Filipinler arasındaki diyaloğun daha yakın, samimi ve dostane bir şekilde ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız. Gelecek yıl 70. yılımızı anlamlı bir şekilde kutlamak istiyoruz. 70 yıl dostluk için oldukça uzun bir süre. Geleceğe birlikte bakıyoruz. İnşallah Türkiye ile Filipinler arasında ki diyalogu Mersin ve Davao arasında da geliştirebiliriz. İnşallah önümüzde ki yıl kutlamalarda Mersin kardeş şehrimiz olarak yer alır" dedi.

Ziyaretin sonunda Kocamaz Pingol’e hat sanatı ile yapılmış bir tablo hediye ederken, Pingol’de Kocamaz’a Filipinlerin orta bölgesine özgü olan deniz kabuğu hediye etti.