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14 Haziran 2018 10:45

Film sahnesi gibi kuyumcu soygunu kamerada

Mersin’de silahlarla kuyumcuyu soyan 2 zanlı, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Film sahnesi gibi kuyumcu soygunu kamerada

14 Haziran 2018 10:45

Film sahnelerini aratmayan hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, 8 Haziran günü Mezitli ilçesinde bulunan bir kuyumcu, 2 zanlı tarafından silahla soyuldu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahısların çalıntı bir plakayı kiraladıkları araca takarak, Şanlıurfa’ya kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne durumu bildiren ekipler, şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların yerlerini belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek 2 kişiyi altın, para ve silahlarla birlikte gözaltına aldı. Şanlıurfa’daki işlemlerinin ardından H.D. ve R.A çaldıkları 1 kilo 250 gram altın ve 91 bin 670 lira para ile birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Silahı ters tutmuş


Öte yandan, film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde müşteri gibi dükkana gelen şahıslar, birden silahları kuyumcuya doğrultarak altın ve para istiyor. 1 dakika içinde altın ve paraları alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlık anında hırsızlardan birinin silahı ters tutması ise dikkat çekti.




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