Fındıkpınarı Futbol Turnuvası başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenecek olan Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, bu yıl Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan anısına gerçekleştirilecek. Turnuvanın kura çekimi ve malzeme dağıtım töreni, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bizim bu turnuvaları yaparken amacımız yerleşim birimlerimizde yaşayan vatandaşlarımız bir araya gelsin, insanlar birbirlerini daha yakından tanısın, hemşehricilik bilinci gelişsin, barış ve kardeşlik ortamı sağlanmış olsun ve herkes Mersin ortak paydasında birleşsin. Tabi ki bunu yaparken oraya vatandaşlarımız da gelip, maçları seyrediyor. Zaman zaman Mersin’deki maçlardan daha fazla seyirci geldiğini görüyoruz. Köylerimiz kendi takımlarına sahip çıkıyorlar. Futbol oynayan kardeşlerimizin de orada centilmence mücadele etmesi, herhangi bir istenmeyen olaya meydan vermemesi, tribünleri tahrik etmemesi ya da tribünlerin futbolcuyu tahrik etmemesi en büyük dileğimiz" dedi.

Gençleri bir araya getirmek, birleştirmek, bütünleştirmek, kaynaştırmak amacıyla turnuvalara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden Kocamaz, "Amatör kulüplerimize gerçekten bugüne kadar verilmeyen derecede destekler veriyoruz. Biz bunu Tarsus’ta yıllar önce başlatmıştık. Bizim tek dileğimiz bu sahalardan Aziz Atatürk’ün de belirttiği gibi zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı futbolcuların yetişmesi. Gerek Mersin takımlarımızda, gerek ülke takımlarında ve Milli Takım’da Mersin’i en iyi şekilde temsil etmesi" ifadelerini kullandı.

27 köy takımının yer aldığı turnuva, bir hafta sonra her cumartesi ve pazar günleri 2’şer grup halinde oynanacak maçlarla başlayacak. 4-5 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan çeyrek finalin ardından, 11-12 Ağustos’ta yarı final ve 19 Ağustos’ta final müsabakası gerçekleşecek.