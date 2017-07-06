Fındıkpınarı’nda Futbol Turnuvası heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dana önce Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan ve aynı zamanda turnuvada da görev almış Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın adını yaşatmak adına bu yılki turnuvaya ismini verdi. 2001 yılından beri geleneksel olarak yapılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’na, yıllardır yöre halkı da yoğun ilgi gösteriyor.

Her yıl yaklaşık 5 bine yakın seyircinin izlediği ve tribündeki köylülerin sloganlarıyla kendi köy takımlarını kıyasıya desteklediği maçlara, bu yıl da aynı izleyici kitlesinin gelmesi bekleniyor. Kıran kırana geçen maçlarla ünlenen Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’na, Büyükşehir Belediyesi bu yıl maçların düzenleneceği Fındıkpınarı Futbol Sahasında gerekli düzenlemeleri de yaparak, turnuvanın çok daha güzel bir ortamda düzenlenmesine olanak sağladı.

Maçlar 8 Temmuz’da başlıyor

8 Temmuz- 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, Fındıkpınarı Futbol Sahasında oynanan 1. hafta maçları ile başlayacak. Turnuvada, 24 köy takımı, 5 hafta boyunca her cumartesi ve pazar günleri 2’şer grup halinde oynanacak maçlarda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Turnuvanın çeyrek finali 13 Ağustos’ta, yarı finali 20 Ağustos’ta final maçı ise 30 Ağustos’ta oynanacak ve ödüller düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

2016 yılı Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’nda birinci olan Çevlik, ikinci Kuyuluk, üçüncü Menteş ve dördüncülüğü yakalayan Eski Mezitli takımları bu yılki turnuvada da top koşturup, kıyasıya mücadele edecek.