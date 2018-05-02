Fırat Üniversitesi öğrencileri Büyükşehir tesislerini gezdi

İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulunan 40 kişilik öğrenci grubu, burada ilgili teknik personel tarafından hem sözlü hem de görsel olarak bilgilendirildi. Gezilerine Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) Filtre Su Müzesi ve Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ile devam edem öğrenci grubu adına bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi öğretim üyesi ve gezi ekibi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erdem, programın katılımcılar için oldukça verimli geçtiğini söyledi. Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü olarak öğrencilerini mesleki hayatlarına hazırlamak amacıyla, özellikle iyi projelendirilmiş ve iyi işletilen örnek tesislere teknik geziler düzenlemekte olduklarını kaydeden Erdem, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait entegre atık yönetim merkezi ve içme suyu arıtma tesislerinin iyi örnekler olduğunu ifade ederek, "Büyük bir emekle 1938 yılında kurulmuş ve belirli bir süre hizmet vermiş olan ülkemizin en eski içme suyu arıtma tesisinin de tarihe ışık tutması adına, belediyenin kaynaklarıyla o günün teknolojisine göre restore edilerek su müzesine dönüştürüldüğünü tespit ettik ve teknik gezimizi bu bölgeye yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Gezilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın bilgileri ile gerçekleştiği aktaran Erdem, “Bugün burada söz konusu tesisleri gezdik ve öğrencilerimize kısa süreli bir uygulama deneyimi kazandırdık. Özellikle yapımı tamamlanmış ve hizmete alınma aşamasında olan geri dönüşüm tesisleri, düzenli depolama alanları ve enerji kazanım üniteleriyle örnek tesisler gerçekten iyi örnekler olduğu, özellikle tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin mükemmel işletildiğinin öğrencilerimiz tarafından görülmesi bizler için son derece anlamlı olmuştur. Restore edilen ve o günün teknolojisiyle çalışır halde tutulan MESKİ Filtre Su Müzesi ile içme suyu arıtımının ülkemizde hangi tarihlere dayandığı, ünitelerin zaman içerisinde nasıl değişimler gösterdiği de mühendislik açısından faklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiş oldu" dedi.