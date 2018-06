Fırıncılar halk ekmek büfelerinin yakın olmasından şikayetçi

Kenli, sektörün sorunları ve çözümleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sektör olarak en büyük sorunlarının halk ekmek büfelerinin olduğunu söyleyen Kenli, büfelerin bazı fırınlara çok yakın olmasının önemli ölçüde zararları da beraberinde getirdiğini savundu. Belediye fırınlarında üretim maliyetinin az olmasından dolayı fiyatlarının da uygun olduğunu kaydeden Kenli, "Bizim fırınlarımızda 300 gramlık bir ekmek 2 TL’ye satılıyorken, halk ekmek büfelerinde 500 gramlık ekmekler 1.5 TL’ye satılıyor. Belediye fırınının üretim kapasitesinin yüksek olması nedeniyle daha uygun fiyatlarla ürün satabilmesi oldukça doğal. Aslına bakılırsa bu fırınların kurulma amacı da halka ucuz ekmek sunabilmek. Ancak bu satışların gelir düzeyi düşük semtlerde artırılması gerektiğine inanıyorum. Aksi halde bizim rekabet imkanımız azalıyor ve üretici fırınlarımız sıkıntı yaşıyor" dedi.

"Fırınlardan uzak yerlere kurulmalı"

Türkiye’nin her yerinde halk ekmek satışı olduğunu ve böyle bir uygulamayı desteklediklerini vurgulayan Kenli, "Mersin’de satış yeri olarak Siteler, Çay, Yenipazar, Demirtaş gibi semtler tercih edilmeli. Fırınlarımız çok sayıda işçi çalıştırıyor. Hiçbir çalışanımız asgari ücretle çalışmıyor. Tatilimiz, bayramımız yok. Zor bir mesleğimiz var ve bu nedenle birçok arkadaşımızın gideri oldukça fazla. Kentimizdeki 80 adet ekmek fabrikasının 60’ı rekabette zorlanması nedeniyle son 3 yılda fabrikasını satma noktasına geldi. Biz halk ekmek büfelerinde ekmeklerin düşük fiyatlarla satılmasına değil, bu büfelerin fırınlarımızın yakınında kurulmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Yetişmiş eleman sıkıntısı var"

Sektör olarak yetişmiş eleman bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarına da değinen Kenli, artık eskisi gibi alttan usta yetişmediğini, bu nedenle mevcut ustaların maliyetinin arttığını ifade etti. Komite olarak sektör temsilcilerinin rekabetçi yapılarını güçlendirebilmek adına maliyetleri minimize edebilecek çalışmalara yoğunlaşacaklarını bildiren Kenli, özellikle küme mantığı ile hareket edebilmenin yollarını araştıracaklarını, küme olmayı başarabilmeleri halinde sarf malzemelerinin ortak alımı sonucu üretim maliyetlerinin düşeceğine inandığını söyledi.

"Güçlerimizi birleştirip marka oluşturmalıyız"

Yaşanan sıkıntıların çözümünde güç birliğinin yalnızca alımlarda değil her alanda önemli olduğunu ve markalaşmanın çok önemli olduğunu belirten Kenli, "Mersin’de her mahallede 5-6 tane pide fırını açılmasının yanı sıra artık halkın alışveriş alışkanlıklarının da değişmeye başladığını görüyoruz. Günümüzde alışverişin büyük bölümü AVM’lerden yapılıyor. Özellikle AVM’ler içinde yer alan büyük marketler kendi unlu mamullerini, ekmeklerini de üretiyor. Bu durum fırıncılık sektörünü etkiliyor ve sektörün geleceğine dair endişe uyandırıyor. Komite olarak bu sorunun çözümünü güç birliğiyle giderebileceğimize inanıyorum. Belki tek bir fırın sahibi kompleks bir yer açamaz ama güçlerimizi birleştirip kentte her türlü unlu mamul çeşidinin, tatlı çeşitlerinin bir arada satıldığı, insanların alışveriş yapmanın yanı sıra oturup dinlenebildikleri, çocuklarının oyun oynayabildiği geniş, nezih mekanlar açabiliriz" şeklinde konuştu.