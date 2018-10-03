'Fırsatçılık' inşaat sektörüne de yansıdı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 40 No'lu Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Akbay, sektör temsilcilerinin yerli ürünlerdeki fiyat artışını anlam veremediğini belirterek, "Geçmişte 6-7 ay vadeli alınabilen malzemelerin bugün peşin ödeme yapılmasına rağmen temin edilemiyor. Maalesef stokçuluk yapan bazı firmalar kriz fırsatçılığı yapıyor" dedi.

Akbay, sektörü değerlendirerek, komite olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Komite bünyesinde hem kamu müteahhitlerinin hem de özel sektörde faaliyet gösteren müteahhitlerin yer aldığını anlatan Akbay, her iki alanda çalışan temsilcilerin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Kamu adına çalışan müteahhitlerin özellikle ihalelerde zorlandığını kaydeden Akbay, ihaleleri aldıkları dönemde yapılan sözleşme fiyatlarıyla bugünün şartları karşılaştırıldığında maliyet artışları nedeniyle fiyatların birbirini tutmadığını, artan maliyetleri ise sözleşmeye yansıtamamanın zorluklarını yaşadıklarını söyledi.

"Müteahhitler fiyat farkı uygulaması talep ediyor"

İhaleler konusundaki talebin artması üzerine komite olarak fiyat farkı uygulaması üzerine çalıştıklarını aktaran Akbay, "Ekonomimizin güçlenmesi, firmalarımızın sürdürülebilirliği adına aldıkları işleri sonuçlandırabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu noktada destek vermek adına fiyat farkı uygulamasıyla ilgili görüşlerimizi ilgili mercilere ilettik. Şimdi kamu müteahhitlerimizin tümü bu yönde bir kararın alınmasını bekliyor. Aksi halde maalesef şirketlerin önemli bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Hükümetimizin son dönemlerde kamudaki tasarrufa yönelik çalışmaları göz önünde bulundurulacak olursa, bu taleplerin de önüne geçilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda yapılacak bir tasarrufun hem yükleniciye hem de kamuya yarar sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı firmalar kriz fırsatçılığı yapıyor"

Paralelinde inşaat sektörünü oluşturan 500 farklı kalem ürünün imalat ve satışını yapan firmaların tamamında bu durgunluğun hissedildiğine dikkat çeken Akbay, bunun yanında malzeme sıkıntılarının başladığını söyledi. Geçmişte 6-7 ay vadeli alınabilen malzemelerin bugün peşin ödeme yapılmasına rağmen temin edilmesinin zorlaştığını belirten Akbay, "Maalesef stokçuluk yapan bazı firmalar kriz fırsatçılığı yapıyor. Bu konuyla mücadele edildiğini, çeşitli cezalar getirildiğini biliyor ve destekliyoruz ancak denetimler daha da artırılmalı" şeklinde konuştu.

"Yerli ürünlerin fiyatları da artıyor"

Yalnızca ithal ürünlerde değil yerli ürünlerde de fiyatların ciddi arttığını vurgulayan Akbay, "Boya, tuğla gibi malzemeler yerli üretim ancak onlarda da dövize endeksli fiyat güncellemeleri yapılıyor. Kur farkıyla piyasadaki fiyat artışı arasında ise büyük fark var. Döviz kurlarının çok üzerinde artışlar yapılıyor. Tüm müteahhitler elindeki yatırımları bitirmeye çalışıyor ancak kimse yeni projeye giremiyor. Mersin'de kentsel dönüşüme ciddi derecede ihtiyaç var. Geçmişte kentsel dönüşüm yapılmadığı için arsa oluşturulamıyordu ve fiyatlar büyük ölçüde yükseliyordu. Şimdi yapılan imar çalışmaları sonucu arsa oluşturuldu ama yeni proje yapacak finans noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle halen en iyi seçenek olarak kentsel dönüşüm duruyor. Yeni bina yerine binaların yenilenmesi sektöre hareket getireceği gibi daha planlı ve modern bir şehre sahip olunmasını da sağlayacaktır" diye konuştu.