Fiyat yükseltmediler, gramajı düşürdüler

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesi, son haftalarda özellikle marketlerde satılan gıda ürünlerinde görülen fiyat dalgalanmalarına karşın harekete geçti. Marketlerin yanı sıra fırınları da denetleyen ekipler, 200 gram olması gereken ekmeklerin bazı yerlerde bu gramın altında olduğunu tespit etti. Bu tür iş yerlerine cezai işlem uygulayan ekipler, gramaj altındaki ekmeklere de el koyarak, huzur evine bağışladı.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen bir yetkili, Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerde ruhsat, etiket, son tüketim tarihi, genel temizlik, ambalaj ve gramaj kontrolleri, ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığı gibi konularda kontroller yaptı. Zira reyon fiyatı ile kasa fiyatının farklı çıkması durumunda, 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, söz konusu iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulanması amacıyla Valiliğe gönderiliyor.

Fiyat artırmadılar, gramaj düşürdüler

Ekipler denetimlerde, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararıyla, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 25 kuruştan, 1 liraya düştüğünü de hatırlatarak, fırın işletmecilerine iş yerlerinin camlarına bu konuda yazı asmaları uyarısında da bulundu. Denetimlerde, 200 gramın altında çıkan ekmeklere el konulurken, bu ekmekler makbuz karşılığı huzurevine bağışlandı. Marketlere yönelik denetimlerde de Ticaret Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelen “Yerli Üretim” logosunun yerli ürünlere eklenmesi konusunda da esnaflar uyarıldı.

"Vatandaşın cebine göz koyanlara karşı yasal işlem uygulanacak”

Zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, “Ülkemiz ekonomisine zarar veren, vatandaşlarımızın cebine göz dikerek haksız kazanç elde etmek isteyenlere, halkın sağlığını hiçe sayıp hijyen koşullarına aykırı hareket eden iş yerlerine karşı ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Bu nedenle, gerek gıda fiyatlarına keyfi zam yapanlar, gerekse stok yapan kişilere karşı, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından başlatılan denetim ve kontroller aralıksız sürecektir. Ekiplerimiz, etiket, ambalaj ve gramaj kontrollerinin yanı sıra, satışa sunulan gıda ürünlerinin reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığını da kontrol etmektedir. Aksi bir durumda, tüketici hakları ve yasalar kapsamında iş yeri sahiplerine yönelik gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” diye konuştu.

Pamuk, Akdeniz Zabıta ekiplerinin, fiyatlarda oynama yapan kişilere ve stokçulara fırsat vermemek, vatandaşların zarara uğramasını önlemek amacıyla ilçe sınırları içinde bulunan ve başta fırın, patiseri, market ve gıda ürünleri satan iş yerleri olmak üzere geniş kapsamlı denetimlerin aralıksız süreceğini de sözlerine ekledi.