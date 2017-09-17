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17 Eylül 2017 14:35

Fizyoterapide bilgilendirme semineri

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Mersin İl Temsilciliğince, ’Dünya Fizyoterapistler Günü’ etkinlikleri kapsamında ’Fizyoterapide Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi.

Fizyoterapide bilgilendirme semineri

17 Eylül 2017 14:35


Lenfödem (Fil hastalığı) konusunun ele alındığı seminer, Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsünde gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Mersin İl Temsilcisi Fatma Öksüz, seminerin fizyoterapistlik mesleğinin tanıtılması amacıyla yapıldığını belirterek, "Sağlık ekip işidir. Bilim, ucu bucağı olmayan bir sonsuzluktur. Bizler de bu sonsuzlukta doğru bilgileri doğru zamanda elde ederek ışıldamalıyız" dedi.


Seminere katılan konuşmacılar, lenfödem hastalığının ne olduğu, meme ca ve jinekolojik ca, operasyonlar sonrası uygulanan radyoterapi ve fizyoterapi üzerine bilgilendirme yaptılar. Ayrıca, lenfödem hastalığının Türkiye, hatta dünyada hala yetersiz çalışmalara sahip olduğu ve çok fazla yanlış bilginin dolaştığı, bu konuda bir ekip kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.


Seminer sonunda konuşmacılara plaketleri, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Mersin İl Temsilciliği üyelerince takdim edildi.




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