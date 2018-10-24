Forum Mersin Alış Veriş Merkezi 11. yılını kutluyor

yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Kutlama etkinliklerinin ilk sürprizi Ayşegül Aldinç olacak. Aldinç, 27 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Forum Mersin ziyaretçileri için sahnede olacak. 'Durum Leyla', 'Beni Hatırla' gibi pek çok sevilen şarkısını hayranları için seslendirecek olan Aldinç, muhteşem bir performansa imza atacak.

27-28 Ekim hafta sonunda Forum Mersin'i ziyaret edenler, 11. yaş günü kutlamaları kapsamında göz alıcı performanslara şahit olacak. Alice Harikalar Diyarı temalı 'Çay Partisi Korteji' ve pırıl pırıl kostümleriyle 'Mirror Family' şovu, her iki gün de saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de Forum Mersin'de ziyaretçileri şaşırtacak bir görsel şölene imza atacak. 27 Ekim Cumartesi günü saat 17.30 ve 18.30'da Forum Mersin ziyaretçileriyle buluşacak ve kulakların pasını silecek bir diğer özel isim de ünlü keman virtüözü Giselle Tavilson olacak.