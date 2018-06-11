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11 Haziran 2018 14:08

Forum Mersin atölye çalışmalarıyla renklendi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde, 2.

Forum Mersin atölye çalışmalarıyla renklendi

11 Haziran 2018 14:08

Kum Heykel Festivali kapsamında düzenlenen birbirinden renkli atölyelerle eğlenceli dakikalar yaşandı.


Forum Mersin, ikinci kez Kum Heykel Festivali ile ziyaretçilerini ağırladı. Masal kahramanları temasıyla ziyaretçilerle buluşan 2. Kum Heykel Festivali kapsamında düzenlenen atölyeler, eğlenceli zamanların geçirilmesine olanak sağladı.


Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’na kurulan alanda hem çocuklar hem de kadınlar aynı anda farklı atölyelere katıldı. Atölyeler kapsamında çocuklar, Renkli Kum Boyama Atölyesi’nde kumlara dokunuşlar yaparak renklerin büyülü dünyasına daldı. Aynı alanda aynı saatte gerçekleştirilen Dekoratif Mumluk Atölyesi ile kadınlar da yaşam alanlarına yaptıkları mumlarla renk verdi.


Ahmet Çevik tiyatro oyuncuları da sürpriz yaparak atölye alanını ziyaret etti. Oyuncular, atölyeye katılan kadın ve miniklerle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.




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