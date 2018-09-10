Forum Mersin, kumdan heykellerle ziyaretçilerini büyüledi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği Kum Festivali'nde, heykeltıraşların yaptığı birbirinden güzel kumdan heykel çalışmaları, 120 binden fazla ziyaretçiyi büyüledi.

Forum Mersin, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Kum Heykel Festivali kapsamında masal kahramanlarına hayat verdi. Haziran ayında başlayan festivalde heykeltraşlar, Pinokyo'dan Rapunzel'e, Peter Pan'dan Küçük Prens ve Bremen Mızıkacıları'na kadar pek çok masal kahramanının kumdan heykellerini yaptı. Kum Festivali kapsamında sanatın en doğal ve eğlenceli halini yansıtan kumdan heykeller, 'masal kahramanları' teması kapsamında festival katılımcılarıyla buluştu.

6 heykeltraşın Sinbad, Pinokyo ve Gepetto, Papunzel ve Kulesi, Pater Pan, Küçük Prens ve Tilki, Çizmeli Kedi, Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel ve Deniz Kızı'na kumla hayat verdiği dev eserler, sergilenmeye başlandığı ilk günden beri yoğun ilgi görerek 120 binden fazla ziyaretçi tarafından yakından incelendi.

Kum Festivali'nin ilki de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşmişti

2017 yılının Ramazan ayında alanında bir ilke imza atarak Kum Heykel Festivali'ni başlatan Forum Mersin, kentin simgelerini ve Ramazan'a özgü figürleri kumdan heykellere dönüştürmüştü. Sanatın en doğal ve eğlenceli halini yansıtan kumdan heykeller Kleopatra, Adam Kayalar, Ramazan Davulcusu, Hacivat-Karagöz, Hasrettin Hoca, Kızkalesi ve Şahmeran gibi temaların yanı sıra Mersin'e özgü ve Ramazan'a özel simgeleri de ziyaretçilerle buluşturmuştu.