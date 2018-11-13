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Forum Mersin'de çocuklar hayallerinin oyuncağı ile buluştu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, minik misafirlerini hayalleriyle buluşturdu, çocuklar kendi çizdikleri oyuncakların yapımına şahit oldukları keyifli ve verimli bir etkinliğe katılma imkanı buldu.


Forum Mersin'de hafta sonu gerçekleştirilen özel etkinlik, minikleri hayalleriyle buluşturdu. İki aşamadan oluşan etkinlikte çocuklar öncelikle hayallerindeki oyuncağı kâğıda resmettiler. Oyuncak çizimleri tasarım ekibi tarafından tam da çocukların resmettikleri gerçek oyuncaklara dönüştürüldü.


Eğlenceli Unicorn atölye çalışmasıyla hünerlerini ortaya koyan çocuklar, hayallerinin oyuncaklarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

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