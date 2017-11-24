Forum Mersin’de Dijital Sapan etkinliği devam ediyor

yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği ve ilk kez bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen, sürpriz hediyeler kazandıran dijital sapanla hedef vurma oyunu 28 Kasım 2017’ye kadar devam edecek.

Ziyaretçilerine hem keyifli bir alışveriş deneyimi sunan hem de düzenlediği çok kazandıran yarışmalar, kampanyalar ve etkinliklerle büyük küçük herkesin hayatına renk katmayı sürdüren alışveriş merkezi, 10. yılın en büyük projesi olarak Türkiye’deki AVM’lerde daha önce görülmemiş özgün bir etkinliğe imza attı. 18-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte, ziyaretçiler ellerindeki dijital sapanla dev dijital duvara atış yaparak istedikleri ürünü vurmaya çalışıyor. Dijital duvarda hareket eden hediyeleri vurmayı başaran şanslı isimler ürünlerin sahipleri oluyor. Aynı gün içerisinde ve tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katılacağı eğlenceli etkinlik, Sanatçılar Meydanı’nda 18.30-22.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.