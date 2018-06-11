Forum Mersin’de müzikli tiyatro gösterisi

Ahmet Çevik Tiyatrosu tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan ve Ahmet Çevik, Buket Dereoğlu, Yelda Alp ve Sinan Bengier’in başrollerinde oynadığı ’Ramazan Hatırası’ isimli müzikal oyun, Forum Mersin AVM ziyaretçilerinin büyük beğenisi topladı.

Seyircilerin ’Safalar Getirdiniz’ şarkısıyla karşılanan oyun, Sinan Bengier ve Ahmet Çevik’in mani atışmasıyla devam etti. Geleneksel Türk tiyatrosuna saygı olarak sergilenen orta oyunuyla İbiş ve Kavuklu’nun hikayesi de anlatıldı.

İkinci bölümüne Buket Deroğlu’nun canlı kantosu ile devam eden oyunda, günümüzde insanların şöhret olmak için nelerin peşinde koştuğunu, nelere katlandıkları, gerçekten yetenekli insanların değil, hak etmeyen insanların ünlü olduğunu anlatan bir skeç gerçekleştirildi.

Oyunun sonunda ise Forum Mersin, ziyaretçilerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı. Genç kızların sevgilisi Mersinli Batuhan Şaraplı, şarkıcı Edis’in ’çok çok’ şarkısı ile mini bir konser verdi.