Foseptik çukuru ineklere mezar oluyordu

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Homurlu Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan Abdulkadir Atlı, kayıp olan ve ’sarı kız’ adını verdiği ineğini foseptik çukuruna düşmüş halde buldu. İneği, düştüğü fosseptik çukurundan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Atlı, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu perlon ve vinç yardımı ile fosseptik çukuruna düşen ineği çıkararak sahibine teslim etti.

Bölgede oturan vatandaşlar, civardaki foseptik çukurlarının hayvanların yanı sıra çocuklar içinde büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istediler.