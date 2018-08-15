Fotoğrafı sanatla bütünleştiriyorlar

Henüz bir yıllık bir kuruluş olmalarına rağmen yaptıkları farklı çalışmalarla Mersinliler tarafından oldukça beğenilen ekip, bunun tamamen yaptıkları işe duydukları saygı ve fotoğraf eğitimi ile ilgili okuma, izleme, üretme süreçlerini beraber yürütmelerinden kaynaklandığını söylüyorlar.

“Çeken ve çekilen arasındaki elektrik önemli”

Fotoğrafı birkaç saniyeliğine verilen poz olmaktan öteye taşıyıp ileride baktıkça anıların tazeleneceği bir konuma getirmeyi amaçladıklarını belirten Canan Çekiç, işlerindeki en önemli ayrıntının fotoğrafı çeken ile çekilen arasındaki elektrik olduğunu belirtti. Çekiç, "Ülkemizde gün geçtikçe özellikle belli kesim tarafından fotoğraf sanatına olan ilginin artışını ve fotoğrafa bakış açısının değişmesini memnuniyetle izliyoruz. Fotoğrafı sadece ‘yapay bir gülümsemeyle 2-3 poz verelim de aradan çıksın’ diye düşünenlerin yanı sıra, bu işin böyle olmamasını isteyenler de var artık. Fotoğraflarına yıllar sonra baktıklarında, yüzlerinde gülümsemeyle anılarını tazelemek isteyen çiftler gittikçe artıyor. Bunun için bütçe, enerji ve zaman harcanıyor ve elbette ki çıkan sonuç tüm bunlara değiyor. Başarılı bir çekim için elbette bir sürü şart var. Deneyimli bir fotoğrafçı, iyi bir ekipman, doğru açı, zaman gibi şeyler önemli. Bu tarz teknik ayrıntılar dışında en önemlisi ise çalışacağımız çift veya aile ile fotoğrafçının arasındaki iletişim ve elektriktir” dedi.

“Çekim öncesinde bir araya geliyoruz”

Kendileri için bir diğer önemli unsurun çekim öncesinde aileler ve çiftler ile bir araya gelerek tanışmak ve ne istediklerini öğrenmek olduğunu belirten Sevinç Dinçer ise, böylelikle çiftlerle bir bağ kurduklarını ve bu bağın kendilerine daha rahat çekim imkanı sunduğunu ifade etti.

Yeni doğan, düğün, nişan ve doğum fotoğrafları üzerine kurulan ’Fineart photography’de konseptli çekimler için özel odalar oluşturduklarını da kaydeden Dinçer, çıkardıkları işlerle insanların fotoğrafa bakış açılarını değiştirdiklerini vurguladı. Dinçer, “Çiftlerimiz ve ailelerimiz ile çekim öncesi ön toplantı yapıyoruz. Bu toplantılar bizim için çok önemli.

Çünkü çiftler çekim günü kendilerine doğrultulan objektiflerin arkasındakileri tanıyınca her şey çok daha rahat ilerliyor. Böylece bizde yabancı bir yüz olmaktan öte bir tanıdığa dönüşüyoruz. Bu toplantılarda ayrıca bizde neler istediğinizi öğreniyor, çekimi onlara göre şekillendiriyoruz. Ayrıca çekimde kullanılacak aksesuarlardan, çekim yerine ve hatta kıyafet kombinasyonlarına kadar tüm detayları belirliyoruz. Çıkan sonuç da elbette her iki taraf için oldukça tatmin edici oluyor" ifadelerini kullandı.