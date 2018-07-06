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06 Temmuz 2018 11:26

Futbol turnuvasının galiplerine gezi ödülü

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak SODES tarafından kabul edilen ’Çocuk Polisi Futbol Turnuvası’nda ilk üçe giren takımların sporcuları, 5 günlük Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisine götürüldü.

Futbol turnuvasının galiplerine gezi ödülü

06 Temmuz 2018 11:26


Tarih bilincini aşılamak, Çanakkale ruhunu yaşatabilmek ve cumhuriyetin nasıl kurulduğunu anlatabilmek amacıyla düzenlenen geziye katılan çocuklar, Bursa’da Tophane, Ulucami, Kapalı Çarşı, Koza Han ve İnkaya Tarihi Çınarını, Çanakkale’de Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı Siperleri ile Ankara ve İstanbul’da ise tarihi mekanlar ile Birinci ve İkinci Meclis ile Anıtkabir’i ziyaret ettiler.


Etkinlik sonunda çocuklara görüşleri sorularak geziyle ilgili anket düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’ye teşekkür ederken, proje sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiklerini ve yeni yerler keşfettiklerini belirterek, bu tür projelerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.




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