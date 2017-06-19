Gaspçı dehşeti kamerada

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece geç saatlerde Karaisalı Caddesi üzerindeki Köy Market adlı iş yerine gelen silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Yusuf K.’yı gasp etmek istedi. Dükkanını kapatmak üzereyken yaşanan soygun girişimi sırasında silahlı şahıslara direnen işletme sahibi Yusuf K., bulunduğu yerden kalkıp yan tarafa doğru hamle yaptığı sırada başında kask bulunan soyguncu tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İşletme sahibi yaralanarak yere düşerken, paniğe kapılan soyguncular marketten her hangi bir şey almadan kaçtı. Yaralı Yusuf K., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi.

26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Soygunda kullanılan kasktaki parmak izinden ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olaya karıştıkları iddiasıyla Hüseyin T., Musa Y. ve İ.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin T. ve Musa Y. tutuklanırken, İ.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan bir kişinin askerde olduğu, bir kişinin ise halen arandığı bildirildi.

Gasp girişimi kamerada

Öte yandan, markette meydana gelen gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, iş yerini kapatmak üzere hazırlık yapan Yusuf K., kasada hesap yaptığı sırada silahlı 3 kişi içeriye girdi. İşletme sahibini gasp etmek isteyen zanlılarla iş yeri sahibi arasında kısa bir tartışma yaşandı. Bu sırada yerinden kalkıp hamle yapan işletme sahibi Yusuf K., soygunculardan elinde pompalı tüfek bulunan kasklı saldırgan tarafından 1 el ateş edilerek vuruldu. Silahlı soyguncular ise olaydan sonra panikleyerek kaçtı. Bu sırada silah sesini duyarak markete gelen vatandaşlar, gördükleri karşısında dehşete düşerken hemen telefonla polisi ve sağlık görevlilerini arayarak durumu bildirdi.