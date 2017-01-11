Gazeteci Canaran’ın dünyaya mal olan fotoğrafları Mersin sergisinde

Dünyanın saygın 3 fotoğraf ajansına verdiği fotoğrafları 50’den fazla ülkede gazete, dergi, kitap kapağı, üniversite posteri veya afiş olarak kullanılan Mersinli Gazeteci Necdet Canaran, bu fotoğraflarının bir bölümünü açtığı sergiyle Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde açılan sergide, Canaran’ın dünyaya mal olmuş 41 fotoğrafı yer alıyor.

Gazeteci Necdet Canaran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla İçel Sanat Kulübü salonunda ‘Haber ve Kapak Fotoğrafları’ sergisi açtı. Dünyanın önde gelen fotoğraf ajanslarına gönderdiği fotoğrafları, aralarında National Geographic, BBC Focus, The Economist, World Atlas dergilerin de bulunduğu uluslararası üne sahip 200’den fazla yayın organında yer alan Canaran, bu fotoğraflarını açtığı sergide topladı. Sergi açılışına, MGC Başkanı Ahmet Ünal ile çok sayıda gazeteci ve fotoğraf sanatçısı katıldı.

Gazetecilik ve fotoğraf alanında Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü başta olmak üzere 100’ü aşkın ödül ve sergilemesi de bulunan Canaran, sergide yaptığı konuşmada, dünyadaki bazı ajanslara stok ve editöryal fotoğraflar gönderdiğini söyledi. Sergide son 3 yıl içerisinde çektiği 41 fotoğrafa yer verdiğini belirten Canaran, “50’yi aşkın ülkede 200’den fazla fotoğrafım çeşitli yayınlarda yer aldı. Fotoğraflarım gazetelerde haber oldu, kitap kapağı oldu, çeşitli dergilerde yer aldı. Üniversitelerde de poster veya afiş oldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla bu 200 fotoğraf içerisinde 41’ini seçtik ve sanatseverlerin beğenisine sunduk” dedi.

Sanat kaygısı gütmeden fotoğraf çektiğini vurgulayan Canaran, fotoğrafın temel ve teknik kurallarını sınırlayıcı bulduğu için bu kurallara bağlı kalmadığını dile getirdi. Canaran, “Teknik açıdan kusursuz pek çok fotoğrafa haberci gözüyle baktığımda ruhu olmadığını görüyorum. Aklımda bir fotoğrafı çektiysem sanatsal kaygılara takılmam. Zaten ben sanatçı değil haberciyim, gazeteciyim, foto muhabiriyim” diye konuştu.

MGC Başkanı Ünal ise Türkiye’de olağanüstü bir süreçten geçildiğini, gazetecinin de yaşadığı günün ve hayatın tanığı olduğunu ifade etti. Anadolu basınının tarihe tanıklığını hiçbir gücün ortadan kaldıramayacağını altını çizen Ünal, “Bazen gözlerimiz kapanacak, bazen konuşurken bant atacağız fakat tarihi tanıklığımızı sürdüreceğiz. Mutluyuz, içimizden tarihe tanıklık eden bir arkadaşımız o tanıklığını sanatseverlerle buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Canaran’ın sergisi bir hafta boyunca İçel Sanat Kulübü’nde sanatseverlerin izlenimine açık olacak. Eserler, önümüzdeki günlerde Anadolu’nun çeşitli kentlerinde de sergilenecek.