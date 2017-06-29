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29 Haziran 2017 12:58

Gazeteci Okdemir’den ’Atatürk ve Deniz Fotoğrafları’ sergisi

Mersinli gazeteci Haldun Okdemir, ’Atatürk ve Deniz Karma Fotoğrafları’ sergisi açacak.

Gazeteci Okdemir’den ’Atatürk ve Deniz Fotoğrafları’ sergisi

29 Haziran 2017 12:58


Okdemir, 1 Temmuz 2017 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Mersin Deniz Müzesi Komutanlığı Sanat Galerisi’nde yarın saat 16.00’da 48. ’Atatürk ve Deniz’ konulu fotoğraf sergisi açıyor.


1-5 Temmuz tarihleri arasında açık olacak sergide, Okdemir’in yurt içi ve yurt dışında yıllardan bu yana araştırıp derlediği Atatürk’ün siyah-beyaz görüntülerinin yer aldığı 50 fotoğraf yer alacak.


Okdemir, 48. sergisini Mersin’de açmaktan mutlu oluğunu söyledi. Okdemir, bir önceki sergisini Çanakkale’de açmıştı.




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