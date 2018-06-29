Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya’da

Geziye Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Doğan, İngilizce Öğretmeni Yeşim Yıldoğan ve Meslek Öğretmeni Kerim Tekkeşin katıldı. Proje ekibi, İspanya koordinatörlüğünde Portekiz, Almanya, Avusturya, İtalya, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den gelen proje ortaklarıyla birlikte A European Energetic Revolution Winds Of Change (Değişim Rüzgarları) adlı Erasmus Plus KA219 Stratejik Ortaklık başlıklı projenin son toplantısını da gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Playa de Arinaga’da toplantılar gerçekleştirildi. Toplantıda bugüne kadar yapılan etkinlikler değerlendirildi. Proje bittikten sonrada projenin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Proje ekibine tarihi Aguimes şehri, Las Palmas ve Madrid şehrinin tarihi ve kültürel yerleri gezdirildi. Gezi boyunca verilen yemeklerde yöresel lezzetler tattırıldı. Ayrıca proje konusu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bölgedeki rüzgar türbinleri, güneş enerji panellerini, inceleme ve tecrübeleri paylaşma çalışmaları yapıldı.

Gezi hakkında bilgi veren Yeşim Yıldoğan, İspanya gezisinin çok verimli geçtiğini söyledi. Yıldoğan, “Birçok etkinlik ve aktivitenin gerçekleştirildiği çok güzel bir eğitim hareketliliği oldu. İspanya’daki ortaklarımızın ekibimize candan davranmalarından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.