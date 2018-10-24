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Gazilerden Kaymakam Taşdan'a ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan’ı ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan'ı ziyaret etti.


Tandoğan, Genel Sekreter Beyazıt Yumuk, Mersin Şubesi Başkanı Kemal Cındız ve Bozyazılı Gazi Ali Şen'in de eşlik ettiği ziyarette, gazi ve gazi aileleri ile yakından ilgilendiği için Taşdan'a şükranlarını ileterek derneğin flamasını takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Taşdan, "Devletimiz ile birlikte bizler de şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanındayız. Şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımız açıktır. Gazilerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

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