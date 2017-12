Geleceğin genç dahileri kodlamayı öğrendi

Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası’nda 180’den fazla ülkede gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket olan Kodlama Saati etkinliğinde, 9 farklı okuldan 82 çocuk tüm dünya ile aynı anda kodlama yaptı. Her yaştan öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikle, programlama konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları hayata geçirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Koca, MEÜ Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı ve MEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mutlu Nisa Ünaldı Coral da katıldı ve çocuklar ile birlikte kodlama yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, öğrencilerin eğitim hayatına ve geleceklerini planlamalarına nasıl katkı sağlayacağını dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz yüzyıl insanoğlunun belki de en hızlı geliştiği günlerini ve anlarını oluşturmuştur. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin inşasında önemli olan eğitimin farkındayız. Son yüzyılda bahsetmiş olduğum yüzyılın en önemli kısmını bilişim teknolojileri kapsamaktadır. Ancak bilişim teknolojilerinin en önemli kısmı da yazılımdır. Evimizde kullandığımız her eşyada devasa şekilde yazılım ve donanım bulunmaktadır. Bilgisayar bir oyun aracı olarak görülüyor ama bugün inanın dünyanın her köşesinde bilgisayarlar büyük önem arz ediyor. Bu yüzden bizler de bu işin mutfağına girmeliyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bunun farkında olan bir yönetim anlayışıyla, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir projeye imza atmış ve bunun öneminin ve farkındalığının Mersin genelinde artırılmasını sağlamak için işbirliği gerçekleştirmiştir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise kodlamanın küçük yaşlarda öğrenilmesinin etkisinin önemli olduğunu vurgulayarak, “En çok kullanılan sosyal ağ, yani Facebook’un kurucusu Zuckerberg kod yazmayı 9 yaşında öğrenmiştir. Bugün dünyanın en büyük bilgisayar devi olan Bill Gates ilk programını 13 yaşında yapmıştır. Erken yaşlarda henüz çocuğun zihni yalnızca bilgisayar oyunlarıyla dolmamışken ona programın nasıl oluştuğunu anlatmak onlar açısından son derece önemlidir. Kod okur-yazarı olmak geleceğin sihirbazı olmaktır. 21. yüzyılın öğrencisi problem çözebilen, analiz yapabilen, eleştirel düşünebilen, girişimci, programlama becerisine sahip bireylerdir. Programlama öğrenmek insana sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, farklı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor. Geleceğin dahilerinin bizim çocuklarımız arasından çıkacağına inanıyorum. Onları aydınlık bir gelecekte başarılı, azimli ve kariyer sahibi bireyler olarak hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Mutlu Nisa Ünaldı Coral da kodlama eğitimlerinde neler yapıldığını anlatarak, “Bu etkinlik tüm dünyada yaklaşık 180 ülkede milyonlarca öğrencinin aynı anda yaptığı bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bizlere ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çokakoğlu, proje ekibinde yer alan hocalara sertifikalarını verdi. Öğrenciler etkinlik sonunda tablet bilgisayarlar ile kodlama yaptı.