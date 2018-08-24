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24 Ağustos 2018 10:34

Geleceğin güreşçileri karakucak güreşlerine damga vurdu

Geleceğin güreşçilerini yetiştiren Mersin Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri, bu yıl 5’ncisi düzenlenen Karakucak Güreşleri’ne aldığı başarılarla damga vurdu.

Geleceğin güreşçileri karakucak güreşlerine damga vurdu

24 Ağustos 2018 10:34


Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi Güreş Alanı’nda düzenlenen turnuvada Mersin Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya alarak geleceğin yıldız adayları olduklarını kanıtladı.


Türkiye’nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığı Karakucak Güreşleri birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.Yarışlarda en çok madalyayı ise Mersin Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri topladı. Bu kapsamda miniklerde 45 kiloda Doğukan İlkin 3’üncü, 35 kiloda Ali Ütük 1’inci, 45 kiloda Tolga Özbek 1’inci oldu. Öte yandan 60 kiloda Mustafa Yavuz Sağır 2’nci, 60 kiloda Yusuf Derince 3’üncü, 65 kiloda Doğan Uzun 1’inci ve 65 kiloda Yusuf Beşir Önalan 2’nci olmayı başardı. Yıldızlar kategorisinde ise 40 Kg Hasan Efe Göle 1’inci, 60 Kg Eren Duran 2’nci oldu.




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