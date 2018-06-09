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09 Haziran 2018 09:43

Geleceğin sanatçıları mezun oldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri mezuniyetlerini birlikte kutladı.

Geleceğin sanatçıları mezun oldu

09 Haziran 2018 09:43


Nevit Kodallı Konser Salonu’nda yapılan törende, konservatuar öğrencileri yıl içerisinde çalıştıkları eserleri seyircilerin beğenisine sundu. Ardından konuşma yapan Devlet Konservatuarı Müdürü Taşkıner Ketenci, "Bizim okullarımızdan mezun öğrencilerimiz sayesinde ülkemizin geleceğine daha büyük umut besliyoruz. Sanılanın aksine doğru eğitim süreçleri ilerlediğinde herkes mühendis, doktor, mimar olabilir ama ne kadar eğitim verirseniz verin herkes sanatçı unvanını hak edemez" dedi.


Mezun olan her bir öğrencinin özel olduğunu kaydeden Ketenci, "Eğitim kalitesinin göstergesi eğitim sonunda alınan sonuçlardır. Konservatuarımız, öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alarak kurumumuzun ne kadar iyi eğitim verdiğini göstermiş oldular" ifadelerini kullandı.


Tören, mezun olan ortaokul, lise ve lisans derecelerinden 28 öğrencinin temsili diplomalarını alması ve keplerini havaya atması ile sona erdi.




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