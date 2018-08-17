’Gelecek Benim’ projesi ile Çanakkale’yi gezdiler

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında, rehberlik hizmetleri ve müze giriş giderlerinin de proje bütçesinden karşılandığı organizasyonda öğrenciler, Çanakkale’de Truva Atı, Aynalı Çarşı, 57. Alay, Anafartalar, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Seyit Onbaşı, Şehitlik ve tabyaları, İstanbul’da ise Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya, Panorama, Eyüp Sultan, İstanbul Akvaryum, Yerebatan Sarnıcı, Minyatürk’ü gezerken, tekne ile boğaz turu yaptılar.

Gezi bitiminde çocukların duygu ve düşüncelerini anlatan geri dönüşüm mektupları alındığı belirtilen açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince her gruba yönelik suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgilendirme yapılmıştır" denildi.