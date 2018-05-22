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22 Mayıs 2018 15:54

Geleneksel iftar sofrası Çeşmeli’de kuruldu

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrası bu kez Çeşmeli Mahallesi’ne kuruldu.

Geleneksel iftar sofrası Çeşmeli’de kuruldu

22 Mayıs 2018 15:54


Ramazan ayı münasebetiyle ilçedeki 10 büyük mahallede de iftar programları düzenleyen Erdemli Belediyesi, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Bu kez Çeşmeli Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında, açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Cenab-ı Allah bizlere 11 ayın sultanını hediye etmiş. Bizim de bu hediyeyi birlik ve beraberlik içerisinde kabul etmemiz gerekir. Ramazan ayı önü rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan bolluk ve bereket ayıdır. Bu ayda yapılan tüm ibadetlerin derecesi yüksektir. Ramazan ayı yardım ayıdır. Fakir fukaranın kollanması gereken bir aydır. Yardıma muhtaç kim varsa belediyemize bildirmesi yeterlidir" dedi.


Program okunan akşam ezanıyla birlikte oruçların açılmasıyla son buldu.




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