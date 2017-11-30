Gemilerde iş kazalarında en riskli grup güverte ve makine tayfaları

Denizcilik Sörvey Mühendisi Dr. Fatih Yılmaz, gemilerde iş kazasına maruz kalma açısından en riskli grubun güverte ve makine tayfaları olduğunu söyledi.

MDTO’nun, üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda belirlenen “P&I, IMO, ILO Sözleşmeleri Bağlamında Gemi ve Liman Operasyonlarında İş Kazası Riskleri” konulu eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi Dr. Fatih Yılmaz tarafından verildi. MDTO’da interaktif bir ortamda gerçekleşen eğitime katılım yoğun oldu.

“Gemilerde iş kazasına maruz kalma açısından en riskli grup güverte ve makine tayfaları”

Dr. Yılmaz, eğitimde yaptığı sunumda, yaptıkları bilimsel çalışmalarda, Türk bayraklı gemilerde iş kazasına maruz kalma açısından en riskli grubun güverte ve makine tayfaları olduğunu gördüklerini belirterek, “Öncelikle bu gruptaki kişilerin okul eğitimleri, mesleki yeterlilik ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin daha fazla geliştirilmesine odaklanmalıyız. İş kazası anında en fazla yapılan iki faaliyetin ise ‘yürüme, merdiven çıkma-inme, kapılardan giriş-çıkış’ ve ‘makine dairesinde makine parçalarının bakım ve onarımı’ olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, yaralanmaya en fazla sebep olan iki olayın ise ‘kayma-tökezleme-düşme’ ve ‘tam veya kısmi denetim kaybı, vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi’ olduğunu da görmekteyiz” dedi.

“Türkiye’de deniz kazalarının yüzde 18,1’i bireysel iş kazası niteliğinde”

2002-2014 yılları arasında Türk Arama Kurtarma (SAR) bölgesinde raporlanan deniz kazalarının yüzde 18,1’inin bireysel iş kazası niteliğindeki olaylardan oluştuğunu bildiren Yılmaz, “Yaptığımız araştırmaların sonuçları Türk arama ve kurtarma sahası içerisinde ölüm, yaralanma ve kayıp ile sonuçlanan kazaların minimize edilmesinde, öncelikle “alabora ve “çatışma” türü deniz kazalarının azaltılmasına odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte özellikle amatör balıkçı ve amatör denizci eğitimleri ile yat, özel tekne, sportif ve eğlence amaçlı teknelere ve yolcu gemilerine yönelik teknik ve idari denetimlerin etkinliğinin arttırılmasında da fayda var. Türk gemilerinde başta ‘cisimlerin çarpması, sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi’ ve ‘düşme’ şeklinde oluşan bireysel meslek kazaları olmak üzere önleyici ve koruyucu iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin arttırılmasının da faydalı olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Eğitimin sonunda konuşan MDTO Genel Sekreteri Korer Özbenli ise “Eğitime gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Üyelerimiz talep ettiği ve ilgi gösterdiği sürece bu tür mesleki eğimleri düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.