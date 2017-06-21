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21 Haziran 2017 15:35

Genç basketbolcular başarılarını Başkan Kocamaz ile paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü U14 Kızlar Basketbol Takımı, Isparta’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik kupasını makamında ziyaret ettikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a sundu.

Genç basketbolcular başarılarını Başkan Kocamaz ile paylaştı

21 Haziran 2017 15:35


Genç basketbolcular, Kulüp Asbaşkanı Hikmet Avşar, takım menajeri Melahat Aydın, antrenör ve oyuncularla birlikte kazandıkları kupayı Başkan Kocamaz’a takdim ederek kupa heyecanını paylaştılar.


Takımı başarısından dolayı tebrik eden Başkan Kocamaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesispor U14 Kızlar Basketbol takımımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Basketbol tutkunu gençlerimizin almış olduğu bu başarı bizleri gelecek adına daha da umutlandırıyor. U14 Kızlar Basket Takımımızın gelecekte A takımına katkı sağlayacağını, hatta Türk Milli Takımına hizmet edeceklerini düşünüyorum. U14 Kızlar Basketbol Takımımızın elde etmiş olduğu bu başarıdan dolayı başta oyuncularımız olmak üzere kulübümüzün Asbaşkanı Hikmet Avşar, antrenörümüz Melahat Aydın ve teknik ekibimize teşekkürlerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz” dedi.


Takım menajeri Melahat Aydın, finali kaybettiklerine üzülseler de takımın genel itibari ile turnuva boyunca göstermiş olduğu dirençli ve yüksek performansın mutlu ettiğini ve gelecek yıllarda her bir U14 oyuncusunun daha üst seviyelerde kendilerini ispatlayacağını düşündüklerini söyledi.




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