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14 Ağustos 2018 13:45

Genç çiftçilere 395 baş hayvan teslim edildi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 79 genç çiftçiye, 395 baş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

Genç çiftçilere 395 baş hayvan teslim edildi

14 Ağustos 2018 13:45


Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde gerçekleştirilen ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında Çamlıyayla’da 2, Tarsus’ta 21, Toroslar’da 4, Yenişehir’de 2, Erdemli’de 6, Silifke’de 10, Gülnar’da 11 ve Mut’ta 23 genç çiftçiye 395 baş hayvan teslim edildi. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projede, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal alanda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, proje ile hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor.




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