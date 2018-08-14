Genç çiftçilere 395 baş hayvan teslim edildi

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde gerçekleştirilen ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında Çamlıyayla’da 2, Tarsus’ta 21, Toroslar’da 4, Yenişehir’de 2, Erdemli’de 6, Silifke’de 10, Gülnar’da 11 ve Mut’ta 23 genç çiftçiye 395 baş hayvan teslim edildi. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projede, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal alanda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, proje ile hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor.