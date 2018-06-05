Genç eczacılar yemin edip, kep fırlattı

MEÜ Eczacılık Fakültesi 13’üncü dönem mezunları, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Törende konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Serap Yalın, "Mesleğinizi sürdürürken insan sevgisini sizlere rehber olmasını diliyorum. Sizler aileleriniz ve bizlerin gururu ve geleceğimizin teminatısınız" dedi.

25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, öğrencilerin merak ettiği yardımcı eczacılık hakkında bilgiler verdi. Sağır, "Eczacılık mesleği kutsal bir meslektir. Bu meslek 179 yıldır bilimsel bir meslek grubudur. Bizler mesleğimize yakışır bir şekilde davranmalıyız. Meslek hayatınızda da okulda olduğu kadar başarılı olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mezun olan arkadaşları adına konuşma yapan fakülte birincisi Çiğdem Sena Toğaç ise "Zorlu geçen 5 yılın ardından eczacılık mesleğinin, ilacı raftan alıp hastaya vermekten çok daha fazlası olduğunu öğrendik. Öncelikle ‘Primum non nocere’ yani öncelikle zarar verme ilkesini benimseyen, mesleğinin muhatabının insan hayatı olduğunu bilen, hastaları müşteri olarak görmeyen ve hastaları arasında hiçbir fark gözetmeyen, eczacılığın etik değerlerine bağlı kalarak mesleğini hakkıyla yapan eczacılar olmalıyız" şeklinde konuştu.

Tören, eczacılık yemininin okunması ve genç eczacıların keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.