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07 Haziran 2018 10:04

Genç mühendisler kep fırlattı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde mühendislik yemini edip kep fırlattılar.

Genç mühendisler kep fırlattı

07 Haziran 2018 10:04


MEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Ali Akdağlı, "Bugün 21’inci dönem mezunlarımızı uğurlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Üniversiteler bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra tutkularını mesleklerine dönüştürmeyi hedefleyen bireylerin yetiştiği yerlerdir" dedi.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Temsilcisi Emre Üresin ise, "Sevgili hocalarımın yıllarca emek verip deneyimlerini paylaştığı öğrenciler, ülkelerine hizmet vermek için okul sıralarından ayrılıyorlar. Mühendis olan meslektaşlarım iş yaşamlarında gördükleri sorunlara akademik bir bakış açısı ile çözüm üretebilecek. Bu sayede üniversitelerle sanayiyi bir araya getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.


Fakülte birincisi olan Cennet Güler Sayın da "Bugün burada 4 yıllık üniversite hayatımıza veda ediyoruz. Geçen yıllarda zor zamanlardan geçtik. Bu zor zamanlar bize tecrübeler bıraktı. Edindiğimiz tecrübelerle mühendislik yaşamımıza adım atıyoruz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere temsili diplomaları ve plaketleri verildi. Hocalarından temsili diplomalarını alan öğrenciler, mühendislik yeminini okuyarak ve keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.




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