Genç MÜSİAD başkanları '6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nde buluşacak

Türkiye şube başkanları ile aralarında Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, Kuveyt, Bosna Hersek ve Filistin'in yer aldığı farklı ülkelerin Genç MÜSİAD başkanları, '6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nde bir araya geliyor.

Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen, yurtiçi ve yurtdışından önemli bir katılımın sağlanacağı kongrede, 'dijital para, inovasyon ve kurumsallaşma, dönüşen dünyada ekonomi ve geleceğin meslekleri' konularının öne çıkacağını belirterek, firmalaşan girişimcilik modellerinin ele alınacağı kongrede, gelecek vadeden yeni projelere de fon oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Tümen, '17. MÜSİAD Expo' kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin (UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini bir araya getireceğini ifade etti. Tümen, yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılımcının beklendiği kongrenin, bu yıl 24 Kasım'da CNR Expo 3. Hall'de, 'İşin başında gençler var' sloganıyla hayata geçirileceğini belirterek, 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' ana teması çerçevesinde birçok alt başlığın konuşulacağı kongrede, yeni nesil girişimci fikirlerin değerlendirilmesi ve yatırım yapılabilecek projelerin öne çıkartılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Girişimciye Destek Proje Yarışması'na yapılan başvurular ön eleme ve iki yarı final aşamasında değerlendirilecek olup, finalde, jüri karşısına çıkacak projeler belirlenecek. Finale kalan 6 girişimcinin yapacağı sunumlar sonunda seçici jüri ve salonda bulunanların oylarıyla birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek. İlk üçe giren yarışmacıların ödüllendirileceği yarışmada ilk 10'a giren projelere, 'fonluyoruz.com' kitle fonlaması platformunda yer verilecek ve fonlama imkanı tanınacak. İlk yirmiye giren projeler, MÜSİAD Expo Fuarı'nda yer alacak yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklar.