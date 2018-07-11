Gençlik Kampı yeni dönem öğrencilerini ağırlıyor

Gençlerin yoğun ve yorucu okul döneminin ardından doğa ile iç içe ve teknolojiden uzak bir şekilde kamp yapmalarına olanak sağlayan Tarsus Gençlik Kampı, bu yıl ilk dönem misafirlerini ağırladı. Doğanın ve yeşilliğin içerisinde konuşlandırılan Tarsus Gençlik Kampı, öğrencilerin macera ruhunu ortaya çıkarıyor, yeni arkadaşlıklar edinme ve bir arada yaşama duygusunu pekiştiriyor. Yeşilliklerin arasında sabah sporu ile güne başlayan çocuklar, bir arada kahvaltı yaptıktan sonra kendilerine liderlik eden öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynuyor, yarışmalar düzenliyor ve yapılan gezilerle Mersin’in tarihi yerlerini keşfediyor.

Son gün yakılan kamp ateşi ile birbirlerine veda ediyorlar

Tarsus Gençlik Kampı, çocuklara hem yeni tecrübeler kazandırırken hem de geride güzel ve unutamayacakları anılar biriktirmelerini sağlıyor. Kampta geçirilen 6 günün sonunda çocuklar kamp ateşi etrafında buluşuyor, şarkılar, tiyatro ve eğlenceli oyunlar eşliğinde kampa veda ediyorlar.

Her yıl gerçekleştirilen yaz kampı ilk döneminde 58 öğrenciyi ağırladı. Toplamda 9 dönem gerçekleşecek olan kamp, bittiğinde 458 öğrenciyi ağırlamış olacak.

“Yazar olduğumda kampta geçirdiğim 5 günü kitabıma yazacağım”

Kampa geldiği ilk gün yaşadığı heyecandan bahseden ve kampta güzel günler geçirdiğini ifade eden 7 yaşındaki Çisil Irmak Yaman, “Kampta ilk olarak odamızı düzenli tutmayı öğrendik. Oda temizliği ve düzeni konusunda oda arkadaşlarımızla birinci olduk. Denize gittik. Oda arkadaşlarımı ve bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Farklı oyunlar oynadık. Mesela bocce oynamayı öğrendim. Survivor oyunu oynadık ve ben kazandım. Burada öğrendiğim doğayı ve çevre sevgisini hayatım boyunca asla unutmam. Yazar,

mimar ve ressam olmak istiyorum ve yazar olduğumda gençlik kampında geçirdiğim bu 5 günü kitabıma yazacağım” dedi.

Velilerin gönlü rahat

Yoğun okul temposundan sonra çocuklarının doğa ile iç içe dingin vakit geçirebilmesi, yeni arkadaşlar edinmesi, aileden uzakta kendi kendine vakit geçirebilmesi ve özgüven kazanabilmesi için gençlik kampını tercih eden aileler, kamptan oldukça memnun. 6 günlük kamp serüveni sonrası çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, kamp ateşi etrafında birleşti. Çocuklarının son gün gerçekleştirdiği tiyatro oyunu ve şiir dinletisini izleyen aileler duygu dolu anlar yaşadı.