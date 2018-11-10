Gençlik Spor'dan lösemili çocuklara destek

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, "lösemi" tedavisi gören küçük çocukları ziyaret ederek, onlara destek verdi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ünal ile birlikte onkoloji bölümünde tedavi gören küçük çocukları ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ve beraberindeki heyet, çocuklara hediye vererek,bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağladı.

Her İnsanın yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya gelebileceğini belirten Yıldızbakan, "Bugün küçük kahramanlarımızın iyi olmaları, onlara destek olan aileleri ile tedavilerini sağlayan doktorlarının da iyi olmasından kaynaklanıyor. Bizler Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak küçük kahramanların bir damla mutluluğu için Gençlik merkezi atölye çalışmalarımız ve tesislerimizde yapılan profesyonel spor müsabakalarına katılmalarını sağlayarak "İyilik Elçisi Kırmızı Yeleklilerimiz" ile birlikte onlara mutlu ve değişik bir gün geçirecekleri etkinliklerle destek olmak istiyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Yenişehir Engelliler Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri (Kırmızı Yelekliler) ve tedavi gören Yahya Adlı'ın çaldığı gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek küçük kahramanların gönüllerine dokundu.