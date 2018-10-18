Gerçeğini aratmayan afet tatbikatı nefes kesti

Mersin'de Valilik koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen afet tatbikatı nefes kesti. Sel ve su baskınları üzerine gerçekleştirilen tatbikatta, dereye düşen araçtan yaralı kurtarma, enkazda arama-kurtarma, mahsur kalma, boğulma ve KBRN olaylarına müdahaleler gerçeği aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan afet tatbikatını Mersin Valisi Ali İhsan Su koordine etti. Tatbikata aralarında AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye, asker ve polisin de bulunduğu birçok kurumdan 500'ün üzerinde personel katıldı. Tatbikatta ayrıca siviller de görev aldı. Müftü Deresi'nin denizle buluştuğu yerde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak dereye düşen bir araçtan yaralı ve hayatını kaybedenler kurtarıldı. Senaryo gereği dereye uçan aracın içinde bulunan yaralılardan 2'si aracın üzerine çıkarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, arama-kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri de denizden botla olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Botla gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı olarak aracın üstünde bulunan 2 vatandaşı alarak, kıyıda bekleyen ekiplere ulaştırdı. Ardından aracın içinde sıkışarak hayatını kaybeden şahsı da çıkaran ekipler, botla onu da kıyıya ulaştırarak ilgili ekibe teslim etti.

Tatbikatın bir diğer bölümü ise Müftü Deresi'nin yan kısmında gerçekleştirildi. Senaryo gereği dere kenarında bulunan bir bina sel sularından dolayı çöktü. Enkazda kalanlara önce yakınları ve vatandaşlar müdahale etti. Enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar, olay yerine gelen polisler tarafından enkazdan uzaklaştırıldı. Daha sonra enkaza arama kurtarma ekipleri ulaşarak, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları nefes kesti. "Sesimi duyan var mı?", "Kimse var mı?" çağrılarıyla enkaz altındaki yaralılara ulaşan ekipler, demir ve betonları aletlerle keserek yaralıları ve ölüleri enkazdan çıkardı.

Boğulma ve ve mahsur kalma tatbikatı da gerçeği aratmadı. Sel sularının ortasında kalan 2 kişi botla kurtarılırken, bir bina içinde kalan vatandaş ise halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tatbikatta ayrıca dere kenarına sürüklenen ve üzerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) işaret bulunan varillere de müdahale edildi. Variller, ekipler tarafından tek tek incelenerek sızıntının olup olmadığı ölçüldü.

Tatbikatı Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile ilgili birim müdürleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri izledi. Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, ulusal bazda Türkiye Afet Müdahale Planı'nın olduğunu söyledi. Bu çerçevede Mersin'de de afet müdahale planını hazırladıklarını belirten Su, "Bu plan çerçevesinde her yıl hem ilgililerle masa başı tatbikatları hemde saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bugün burada bir saha tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bir senaryo dahilinde ilimizde daha çok yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bugün saha tatbikatının konusu da sel ve su baskınları üzerine oldu. Burada özellikle arkadaşlarımızın koordinasyonunun en üst seviyede olmasını sağlıyoruz. Çünkü afet durumlarında koordinasyon çok önem arz etmekte. Burada ilgili tüm paydaşların ortak bir şekilde koordinasyon sağlayarak tatbikatı gerçekleştirdik. Görev alan tüm arkadaşlar başarılı bir şekilde çalışma yaptı. Tatbikata katılan tüm herkesi tebrik ediyorum" dedi.